МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Адиль Ширинов покинул должность гендиректора Aurus по собственному желанию, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас обязанности гендиректора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании.

"Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. <...> Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - говорится в сообщении.

В Aurus не исключили, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить в том числе развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки.