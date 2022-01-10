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Ширинов покинул должность гендиректора Aurus

В компании не исключили привлечение стороннего руководителя в будущем
Адиль Ширинов Максим Зарецкий/ТАСС
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Адиль Ширинов
© Максим Зарецкий/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Адиль Ширинов покинул должность гендиректора Aurus по собственному желанию, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас обязанности гендиректора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании.

"Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. <...> Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд". В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - говорится в сообщении.

В Aurus не исключили, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить в том числе развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки.

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