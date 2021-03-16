От кареты до Aurus. Как развивалось бронирование гражданских автомобилей

Европейские СМИ на днях сообщили, что одно из подразделений концерна Volvo предлагает покупателям бронированную спецверсию автомобилей с гибридной силовой установкой — Scarabee. Понятно, что не за горами и появление полностью электрического "броневика". Это веяние времени — ведущие политики и бизнесмены массово пересаживаются на лимузины на альтернативном топливе, а вопросы безопасности первых лиц никто не отменял. История не знает сослагательного наклонения, но как бы повернулся ее ход летом 1914 года, если бы эрцгерцог Франц-Фердинанд въехал в Сараево на бронированном автомобиле? Или президент Джон Кеннеди не любил так открытые лимузины? История, которая учит Первым известным случаем появления бронированных (пусть и частично) экипажей для первых лиц в России можно считать карету императора Александра II. Царь, на которого охотились народовольцы (они считали, что смерть государя приведет к народной революции), к началу 1880-х годов пережил уже шесть покушений. Поэтому он передвигался на защищенном экипаже (под днищем кареты был закреплен стальной лист). Казалось, и седьмое по счету покушение, которое случилось 1 (13) марта 1881 года, поначалу было неуспешным: брошенная Николаем Рысаковым бомба (около 3 кг динамита) разорвалась под каретой, пострадали лишь лошади, охрана и случайные прохожие. Царь был только слегка оглушен мощным взрывом и сам вышел из кареты, чтобы помочь раненым. Но второй бомбист — Игнатий Гриневецкий метнул в уже не защищенного Александра еще один снаряд. И пусть надежды народовольцев на революцию тогда не оправдались, история пошла другим путем. Так, что на днях прошла фактически незамеченной круглая дата — 140 лет успешного использования в России бронированного транспортного средства.

Описание Карета после убийства царя Александра II, иллюстрация из журнала The Graphic, 1881 год © DEA/BIBLIOTECA AMBROSIANA/Contributor/Getty Images

Когда бензиновый двигатель начал вытеснять конную тягу, на смену бронированным каретам стали приходить бронированные автомобили. Но в основном речь шла о боевой технике: сначала появились броневики, потом танки. Защищать легковые авто стали уже позже, в 30-е годы прошлого века, и здесь пионерами были гангстеры — в Америке в эти годы шла настоящая война между кланами. Одним из первых бронированный автомобиль заказал себе знаменитый Аль Капоне. На роскошном (и самом современном по тем временам) 16-цилиндровом Cadillac установили бронелисты толщиной в ¼ дюйма (6,3 мм); бронестекла с бойницами (заднее стекло даже откидывалось вниз для удобства стрельбы). В результате вес автомобиля получился немаленьким — 3,5 т. Кроме того, в машине было множество специальных "шпионских" приспособлений. Например, сброс масла в выхлопную трубу позволял устроить дымовую завесу. А через специальный люк в полу — высыпать на дорогу специальные металлические ежи, чтобы пробить колеса преследователям.

Описание Бронированный Cadillac Аль Капоне © Bettmann/Contributor/Getty images

15 февраля 1933 года в Чикаго произошло покушение на президента США Франклина Рузвельта. Сам президент не пострадал, но был смертельно ранен мэр Чикаго, который сидел в автомобиле рядом. После чего служба безопасности срочно затребовала для изучения известный Cadillac (Аль Капоне уже к тому времени сидел в тюрьме), чтобы создать подобную машину в интересах первого лица страны. Кстати, президенты США, можно сказать, по традиции в основном используют бронеавтомобили именно марки Cadillac (впрочем, к серийным авто они имеют малое отношение). Постепенно к производству бронированных автомобилей подключились многие крупные автомобильные компании: Cadillac и Packard в США, Mercedes-Benz в Германии, Rolls-Royce и Bentley в Великобритании. На них ездили короли и императоры, президенты и премьер-министры.

В 1936 году на лимузин Packard 14, бронированный на заводе Derham в Калифорнии, пересел Иосиф Сталин. По этому поводу есть достаточно правдоподобная легенда, по которой автомобиль подарил ему сам Франклин Д. Рузвельт. Впрочем, не так уж и важно, был ли бронированный Packard подарком или его просто купили, но, как бы то ни было, Сталину машина нравилась. В 1939 году по его личному приказу Packard отправили на завод ЗИС, где советские инженеры должны были ознакомиться с конструктивными особенностями американской машины. Кроме того, усилить его защиту: поставили более толстые броневые листы и стекла. По тем временам это был замечательный автомобиль. Машина имела полностью бронированный изнутри кузов (толщина брони 6,35 мм), а внутренняя обивка салона крепилась на деревянных брусьях (по технологии производства заказных кузовов того времени). Пулестойкие стекла толщиной 76 мм, поворотные форточки окон из бронестекла с металлической окантовкой и защита пола. Весь добавочный вес брони компенсировался мощью 185-сильного 12-цилиндрового мотора. Это был весьма быстрый, комфортабельный и хорошо защищенный автомобиль. Сталин использовал его во многих путешествиях — как по стране, так и на международные конференции. Машина обычно перемещалась на специальной платформе и с соответствующей охраной вместе с хозяином на поезде.

Описание Иосиф Сталин (в центре) и бронированный автомобиль Packard © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Вскоре на подобных Packard, купленных в США, но уже бронированных в СССР, разъезжало почти все высшее советское руководство. А в разгар Великой Отечественной войны Сталин дал команду создать собственный лимузин (и его бронированную версию) по образу и подобию Packard. Тут вновь существует легенда, что якобы директор завода ЗИС Иван Лихачев предложил: "Товарищ Сталин, давайте мы сделаем не такой же, а лучше!" На что вождь поморщился и ответил: "Не надо лучше! Сделайте такой же!" И в самый короткий срок группа конструкторов (отозванных с оборонных предприятий) под руководством Андрея Островцева разработала автомобиль ЗИС-110 и его бронированный вариант — ЗИС-115. Внешне он хоть и напоминал Packard, но на деле был во многом самостоятельной конструкцией. Впрочем, это совсем другая история.

На эту тему "ЛаДача": что ждет российскую марку автомобилей в ближайшие годы

На первом показе в Кремле 20 сентября 1944 года автомобиль вождю понравился, и было принято решение о начале серийного производства. Кстати, с ЗИС-115 связана еще одна легенда. Якобы во время представления новой машины Сталин поинтересовался, выдержит ли она обстрел из автоматического оружия. Инженеры ответили, что по расчетам — должна. Тогда Сталин решил проверить машину в деле, после чего предложил конструкторам сесть в автомобиль. А взвод автоматчиков открыл по ней шквальный огонь. К счастью для конструкторов, их расчеты оказались верны, и ЗИС-115 "без жертв" был одобрен комиссией. На самом деле это, конечно же, все лишь легенда. Снаружи бронеавтомобиль был почти неотличим от серийного ЗИСа, за исключением деталей, которые можно было рассмотреть лишь вблизи. ЗИС-115 весил на 1,5 т больше базового ЗИС-110 и отличался усиленной подвеской и мостами, 8-цилиндровым форсированным двигателем мощностью 162 л.с. Лимузин легко трогался с места и развивал скорость до 110 км/ч. А вот тормозная система таким характеристикам не соответствовала, и вся надежда была на правильную организацию движения кортежа.

С 1955 по 1983 год бронированные автомобили в СССР не выпускали. Впрочем, это был в некотором роде мировой тренд. После Второй мировой войны, казалось, наступила новая счастливая жизнь. Американские президенты пересели в открытые кабриолеты, это же сделал и советский лидер Никита Хрущев. На смену модели ЗИС-110 пришла ЗИЛ-11. Так, почти 20 лет бронированные автомобили практически не использовались, что стоило жизни президенту Кеннеди и могло стоить — генсеку Брежневу. 22 января 1969 года во время торжественной встречи космонавтов вооруженный двумя пистолетами террорист обстрелял (практически у въезда в Кремль) правительственный кортеж. Один человек погиб, двое были ранены. Генеральный секретарь и космонавты не пострадали. Но после этого покушения пришлось восстановить несколько экземпляров "сталинского" ЗИС-115. В 1970–1980-х конструкторы работали над созданием бронированных версий лимузинов ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117. Машины получались практически на 100% неотличимыми от обычных небронированных. Но при этом ЗИЛ-4105 нес броню толщиной от 4 до 10 мм (в зависимости от места расположения) и стекла толщиной 47 мм. Его вес составлял порядка 5,2 т. Машины прошли ряд успешных огневых тестов — их обстреливали из автоматов АКМ, винтовки СВД, забрасывали гранатами снизу и сверху.

Но с середины 1990-х годов руководство России решило пересесть на германские автомобили. И с 1996 года для гаража особого назначения регулярно закупали небольшими партиями Mercedes-Benz Pullmann (в разных кузовах темно-синего и черного цветов), бронированных по уровню В6/В7 компанией TRASCO. Снаружи и внутри Так чем же отличался бронированный лимузин от обычного? Конечно же, полностью защищенным салоном. Хорошо забронированный автомобиль, как правило, очень сложно отличить от других машин на дороге. Но обычный с виду лимузин на самом деле может оказаться неприступной крепостью. Существует два вида бронирования автомобилей: заводское и послезаводское. При первом из салона автомобиля в заводских условиях делают эдакую бронекапсулу. То есть его сразу собирают из бронеэлементов, которые заменяют обычный металл. Более того, бронеэлементы используются и как детали несущей конструкции. Этот вид бронирования считается лучшим, потому что уже заранее предусмотрены усиленные под выросшую массу авто подвеска, тормозная система и агрегаты.

На эту тему Пересесть на электрокар: квест со многими неизвестными

При послезаводском бронировании машину придется разобрать, потом забронировать и собирать снова. Но и здесь есть плюс — в качестве "донора" для будущего броневика можно использовать практически любой крупный автомобиль различных марок. Кроме того, клиент может сам выбрать вид и толщину бронематериалов. Нужно понимать, что вес машины при таком бронировании будет очень большим, что снизит скорость и маневренность. Сегодня по европейскому стандарту существует семь уровней защиты от выстрела, которые обозначаются латинской буквой B и цифрой. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты. Как правило, для ВИП-персон машины бронируются по уровням B5 и B6 — такая броня выдерживает обстрелы из пистолета или автомата Калашникова. Для руководителей государства обычно выбирают самый высокий уровень B7 — он спасает от выстрелов из снайперской винтовки. Кроме того, бронекапсула должна защитить от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила под днищем. В России существует свой ГОСТ Р50963-96, где примерно такая же система градации, только степеней шесть. Но есть высшая, которая носит обозначение 6А. Броня автомобиля — это давно уже не только (и не столько) специальная сталь, она может быть изготовлена из алюминия, стекла, акриловых соединений, поликарбонатов, керамики, тканей, пластмассы и так далее. Функции защиты тоже различаются и зависят от пожеланий клиента (и толщины его кошелька).

Кроме основной брони такой автомобиль обязан иметь пуленепробиваемые стекла. Обычно используют многослойные специальные стекла с внутренним слоем из поликарбоната, который защитит пассажиров от осколков стекла. В некоторых автомобилях предусмотрен аварийный выход из салона — через лобовое стекло или багажник, во внедорожниках — через люк в днище. Необходимы специальные пулестойкие колеса, которые позволят автомобилю оставаться на ходу даже с простреленной шиной. Также в современном бронеавтомобиле, защищенном по высшему классу, предусмотрены системы пожаротушения и аварийной подачи чистого воздуха в салон на случай газовой атаки. Не исключены и бойницы, чтобы иметь возможность отстреливаться в случае нападения. И это я еще не упомянул о многочисленных системах связи и оповещения. В общем, современный бронированный автомобиль — это технически крайне сложная машина, построенная с применением самых современных технологий и материалов. И, естественно, очень дорогая. Но можно вспомнить, что только за последние годы броня спасла жизнь таким людям, как Рональд Рейган, Хосни Мубарак, Эдуард Шеварднадзе, Анатолий Чубайс, Юнус-Бек Евкуров, и этот список можно продолжать долго.

Описание Автомобиль Aurus Senat кортежа президента РФ Владимира Путина © Михаил Метцель/ТАСС