В Нур-Султане пересмотрят проект строительства легкорельсового транспорта

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Проект строительства в столице Казахстана линии легкорельсового транспорта изначально был ошибочным и "с сильным запахом коррупции", поэтому он будет пересмотрен. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая во вторник в нижней палате парламента.

"Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Проект изначально был ошибочный. Причем проект с сильным запахом коррупции", - сказал Токаев.

Он добавил, что сейчас следует принять оптимальное решение, так как простой снос уже возведенных конструкций означает потерю времени и денег. "У нас нет другого выбора, только как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта", - пояснил казахстанский президент.

Строительство линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице республики было начало в 2011 году, а к 2017 году были возведены опоры. В настоящее время строительство приостановлено по финансовым причинам. В начале октября 2019 года Токаев поручил антикоррупционному ведомству республики активизировать расследование о хищении средств в ходе строительства. Он отметил, что сам проект строительства ЛРТ экономически спорный, но его придется реализовывать, поскольку у Казахстана есть международные обязательства.

В июле 2019 года бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан был объявлен в международный розыск. Его подозревают в хищении бюджетных средств при реализации проекта. Стоимость сооружения ЛРТ в Нур-Султане составляет около 1,5 млрд долларов. Первая очередь проекта финансируется за счет займа Государственного банка развития Китая по соглашению казахстанской и китайской сторон.