Украина на 6% увеличила потребление электроэнергии, сократив потребление газа

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Потребление электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне выше, чем в прошлом, при этом потребление природного газа в стране сокращается. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

"Сейчас мы видим существенное увеличение потребления электроэнергии по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, примерно на шесть процентов. Соответственно, это требует более стабильной и надежной работы энергосистемы в целом, что на самом деле и происходит. С другой стороны, мы видим, что сокращается потребление природного газа на те же пять - шесть процентов", - сказал министр в ходе выступления, видеозапись которого разместил на странице в "Фейсбуке" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Галущенко добавил, что основную нагрузку в энергосистеме несут атомные электростанции - до 55% от общего баланса, около 30% - ТЭС и ТЭЦ, еще около 7% - ГЭС и ГАЭС. Министр проинформировал, что в энергосистеме страны существует достаточный резерв мощности - около 3,5 ГВт.

Глава ведомства отметил, что в стране происходит "устойчивое накопление угля на складах". "Если сравнить на аналогичную дату декабря, то на складах тогда было 518 тыс. тонн, по состоянию на сейчас - 714 тыс. тонн", - заявил министр. По его словам, страна получает уголь из США, Колумбии и Австралии. Министр уточнил, что его ведомство работает над энергетической стратегией Украины до 2050 года и что к этому привлечены иностранные эксперты, в том числе из Великобритании и США.

Издание "Экономическая правда" сообщало в понедельник, что Украина начала накапливать запасы угля на складах тепловых электростанций, однако на 10 января они составляли лишь 61,2% от плановых показателей. Кроме того, ни одна из ТЭС Украины не накопила минимальных запасов угля, которые предписывает законодательство страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в декабре 2021 года, что Украина ставит цель сократить потребление импортного газа на 30-40% в ближайшие годы и увеличить собственную добычу этого вида топлива. По данным Минэкономики, цена импортного газа на Украине в конце 2021 года выросла почти в шесть раз по сравнению с декабрем 2020 года. По оперативным данным "Укратрансгаза" на 10 января, в хранилищах находится на 43,44% меньше газа, чем годом ранее.