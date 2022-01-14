Нацбанк Казахстана за 12-13 января провел валютные интервенции на сумму $240 млн

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана провел 12-13 января валютные интервенции на сумму $240 млн, или около 50% от всего объема торгов. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя Нацбанка республики Алия Молдабекова, слова которой приводит пресс-служба финансового регулятора.

"В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил $240 млн, или около 50% от всего объема торгов. С начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5%, до 433,67 [тенге за доллар США]", - отметила Молдабекова.

По ее словам, с начала года с учетом почти недельного отсутствия валютных торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. "Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге число продавцов валюты было резко ограничено", - пояснила заместитель председателя Нацбанка.

Как подчеркнула Молдабекова, на текущий момент "функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.