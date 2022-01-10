Ущерб экономике Казахстана в результате беспорядков. Факты

Беспорядки в Казахстане нанесли серьезный удар по экономике страны. По оценке президента республики Касым-Жомарта Токаева, экономический ущерб может составить $2-3 млрд. Его размер оценит специальная правительственная комиссия.
Что произошло
- Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на топливо - до 120 тенге за литр ($0,27). Демонстранты потребовали снизить цену до 50-60 тенге ($0,11-0,13).
- Президент Казахстана поручил правительству ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Был отложен на год полный переход на торговлю сжиженным газом через электронные товарные биржи, из-за которого подскочила стоимость топлива в рознице. Однако ситуация не стабилизировалась, в стране начались массовые беспорядки.
- Глава государства отправил в отставку правительство, ввел в стране режим ЧП и обратился за помощью к ОДКБ.
Последствия для экономики Казахстана
- 5 января акции казахстанских банков Kaspi Bank и Halyk Bank рухнули на 25,1% и 17,7% соответственно на Лондонской фондовой бирже. На 9% также упали акции компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана. В последующие дни они отыграли часть потерь, но так и не вернулись на уровень, который был до 5 января.
- В связи с массовыми беспорядками в регионах и городах страны была нарушена работа автозаправочных станций (АЗС) и поставок на них горючего, в частности прекратили работу АЗС Алма-Аты.
- Работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи была временно приостановлена в Казахстане.
- На фоне беспорядков было прервано железнодорожное сообщение. Также была блокирована работа аэропортов республики, в связи с чем несколько иностранных авиакомпаний приняли решение отменить полеты в Казахстан.
- Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа. В ценовом сговоре заподозрены его крупнейшие продавцы - компании "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл".
- Биржевой комитет при АЗРК рекомендовал приостановить торги на товарных биржах до стабилизации ситуации в стране.
- Нацбанк Казахстана в целях безопасности приостановил работу обменных пунктов.
- По состоянию на 10 января примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране, по данным Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", оценивается более чем в 93,7 млрд тенге (свыше $213 млн).
- В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате - 1 234 субъекта.
- Совершены нападения на более чем 100 торговых центров и банков.
Постепенное восстановление
- По данным Минэнерго, постепенно возобновляется работа АЗС, стабилизированы поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа. Нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане работают в штатном режиме.
- Железнодорожное движение было возобновлено 7 января. Также восстанавливается работа аэропортов.
- 9 января пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила о бесперебойной поставке продовольствия в регионы страны.
- Постепенно возобновляется доступ к мобильным приложениям банков, а также прием банковских карт, в том числе в крупных торговых точках Алма-Аты.
- Физические и юридические лица смогут получить отсрочку платежей по кредитам. Банки в период режима чрезвычайного положения не будут начислять неустойку, микрофинансовые организации также не будут взыскивать штрафы и пени.
- Токаев заявил, что власти Казахстана продолжат обеспечивать безопасность персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов.