Шохин: учет энергоплатежей как вклад в декарбонизацию окупит треть цены углеродных единиц

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Учет некоторых обязательных акцизов и энергоплатежей, оплачиваемых российским бизнесом, как вклад в декарбонизацию экономики может покрыть до трети стоимости углеродных единиц. Об этом в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы проводили оценку, пытались оценить по максимуму. По существующим платежам может быть учтено не меньше трети цены углеродной единицы", - сказал глава РСПП.

Шохин уточнил, что существуют и более скромные оценки - порядка 10%. "Но, если можно что-то засчитать, почему нет?", - отметил глава РСПП.

При этом Шохин указал, что в случае одобрения этой меры правительством зачет энергоплатежей потребуется верифицировать у зарубежных партнеров, в частности ЕС.

"Мы должны найти сопоставимость их методов и наших. Надо иметь в виду, что сопоставить это достаточно тяжело, потому что те же европейцы не скрывают того, что все их углеродное регулирование трансграничное, направлено, в том числе, на поддержку их отечественных производителей", - отметил Шохин.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что глава РСПП обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением учитывать некоторые обязательные платежи, которые так или иначе направлены на снижение выбросов парниковых газов, как вклад компаний в сокращение углеродного следа. Как указывалось в обращении, российский бизнес уже сегодня осуществляет большой объем платежей, фактически направленных на декарбонизацию экономики.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.