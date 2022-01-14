Новак заявил, что "Газпром" не виноват в энергокризисе в Европе

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - сказал он.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ни "Газпром", ни Россия не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала " Россия-1 ".

Новак подчеркнул, что на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил вице-премьер.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводило агентство Bloomberg, заявил, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват "Газпром".

Ряд стран ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

"Газпром" в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии.