Госсовет Коми назвал диверсификацию экономики основной задачей нового кабмина региона

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Одной из основных задач нового правительства Республики Коми должна стать диверсификация экономики, что позитивно отразится на жизни граждан региона. Такое мнение высказала ТАСС зампред Госсовета Коми, депутат от партии "Единая Россия" Валентина Жиделева.

Глава Коми Владимир Уйба объявил о решении отправить правительство республики в отставку.

"Это взвешенное решение главы Коми, которое, безусловно, можно только приветствовать. На мой взгляд, это обусловлено тем, что после ряда кадровых перестановок по составу прежнего кабинета правительство Коми стало носить лоскутный характер, что не в полной мере способствовало решению важнейших задач, стоящих перед экономикой региона. В целом вектор развития определен, удалось создать хорошую экономическую базу. Надеюсь, обновленный состав кабинета министров позволит в полной мере приступить к реализации программы диверсификации экономики Республики Коми, что, в конечном счете, повысит качество жизни наших граждан", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что Госсовет Республики Коми готов работать вместе с новой командой правительства.

План диверсификации экономики республики был ранее утвержден на федеральном уровне. Он предусматривает реализацию 50 крупных инвестпроектов, по которым планируется привлечь в экономику Коми 150 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создать новые рабочие места.