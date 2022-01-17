Случаи отставок правительств субъектов России

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 января 2022 года глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона. По данным пресс-службы республиканского кабинета министров, данная мера вызвана новыми стратегическими задачами развития и необходимостью диверсификации экономики по плану, который был утвержден на федеральном уровне. В декабре прошлого года полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на совещании в Сыктывкаре раскритиковал правительство региона за ситуацию с исполнением нацпроектов.

О случаях отставок правительств субъектов РФ (за исключением случаев, прописанных в уставе и законах субъектов РФ) - в материале ТАСС.

Республика Хакасия

27 апреля 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин в полном составе отправил республиканское правительство в отставку. По его словам, данное решение он принял в связи с тем, что "не видит иного способа встряхнуться (руководству республики - прим. ТАСС) и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне". Зимин также сообщил, что руководителей ряда министерств и их заместителей будут подбирать на конкурсной основе. Новое правительство Хакасии полностью было сформировано к июлю 2017 года.

Дагестан

5 февраля 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об отставке правительства республики. Ранее в тот же день по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации социальных и инвестиционных программ были задержаны врио председателя кабинета министров региона Абдусамад Гамидов, два его заместителя и другие лица. 7 февраля того же года парламент Дагестана согласовал кандидатуру Артема Здунова на пост председателя правительства республики (с ноября 2020 года он возглавляет Мордовию).

Республика Тыва

15 октября 2019 года глава Тывы Шолбан Кара-оол принял решение отправить в отставку правительство республики. По словам руководителя республики, исполнительная власть в регионе должна обновиться после избрания нового парламента (выборы прошли 8 сентября 2019 года). Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал руководство Тывы за несвоевременный ввод социальных объектов. 21 октября того же года депутаты Верховного хурала (парламента) согласовали назначение новых членов правительства республики.

Бурятия

15 января 2021 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики. Данное решение он объяснил тем, что "требуются определенные структурные изменения" исполнительных органов власти ввиду решения сложных задач по созданию комфортных условий для работы и жизни в регионе. В январе того же года были утверждены новая структура и состав правительства Бурятии.

Мордовия

26 февраля 2021 года врио руководителя Мордовии Артем Здунов отправил в отставку все правительство республики. Глава региона раскритиковал работу кабинета министров, заявив, что "председатель правительства региона, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем", а "правительство не имеет плана выхода из создавшегося положения". В тот же день исполняющим обязанности главы кабинета министров Мордовии был назначен и. о. первого заместителя - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владимир Сидоров.

Ставропольский край

15 марта 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ об отставке регионального правительства. Данное решение последовало после задержания 12 марта заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток. Владимиров отметил, что решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, он будет принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки. 30 апреля того же года был сформирован новый состав правительства Ставропольского края.