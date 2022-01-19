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Комитет Госдумы поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января

После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рублей, отметил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

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Правительство внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.

Президент Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.

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