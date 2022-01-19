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РСТ считает, что взаимное признание вакцин РФ и ЕС повысит спрос на зарубежные поездки

Речь идет о повышении спроса на 10-15%, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации Евросоюзом и Россией увеличит спрос среди россиян на поездки за рубеж на 10-15%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Бума не будет, но [будет] импульс серьезный - 10-15% как минимум, и самое главное, что связаны эти надежды с Европой на позднюю весну, на майские праздники, на июнь. Есть отложенный спрос серьезный по этому направлению", - сказал Барзыкин.

Он отметил, что в настоящий момент 60-70% зарубежных бронирований приходятся на Турцию. Также популярностью среди россиян пользуются туры в Египет, на Кипр, в Черногорию, Хорватию и Грецию.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) сообщили, что регулятор продолжает рассматривать заявку на одобрение российской вакцины "Спутник V" и ожидает от производителя достаточный объем сведений относительно препарата.

Накануне глава представительства Европейского союза в РФ посол Маркус Эдерер отметил определенный прогресс в отношении признания российской вакцины по линии Всемирной организации здравоохранения, куда российская сторона уже представила необходимую документацию.

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