Глава ВБ осудил покупку Microsoft Activision Blizzard на фоне глобальных проблем экономики

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в среду осудил приобретение корпорацией Microsoft одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. за $68,7 млрд, в то время как бедные страны пытаются реструктурировать свои долги.

Выступая на организованной вашингтонским Институтом мировой экономики Петерсона онлайн-конференции, он заявил, что "был поражен тем, что Microsoft инвестировала $75 млрд в компанию, занимающуюся видеоиграми", на фоне того, что Международной ассоциации развития при ВБ за последние три года удалось получить всего $23,5 млрд от доноров из 48 стран с высоким и средним уровнем дохода для беднейших государств мира. "И вы должны задуматься: подождите минутку, является ли это наилучшим распределением капитала, - подчеркнул Мэлпас. - Огромное количество финансовых потоков направляется на рынок облигаций, и в основном очень небольшая часть мира имеет доступ к финансированию путем выпуска облигаций".

"В развивающиеся страны должно поступать больше денег, у них должен быть высокий экономический рост, а здесь (в том, что касается сделки - прим. ТАСС) все наоборот", - добавил президент ВБ. Он также напомнил, что бедные страны сталкиваются с высокими темпами роста долгов на фоне пандемии и вызванного COVID-19 экономического кризиса. Мэлпас предупредил о рисках для развивающихся стран в связи с ужесточением денежно-кредитной политики в мире. По его мнению, принятие программы стран Группы двадцати по реструктуризации долга для беднейших стран "застопорилось".

О сделке

Во вторник в Microsoft сообщили, что после закрытия сделки, которое намечено на 2023 год, она станет "третьей в мире компанией по объему выручки после Tencent и Sony". Глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.

Activision Blizzard - одна из ведущих компаний на рынке видеоигр, создавшая, в частности, игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero. В середине прошлого года она оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. Бобби Котик якобы знал о них и покрывал замешанных в этой истории коллег. В рамках досудебного урегулирования иска, поданного в связи с данными обвинениями штатом Калифорния, Activision Blizzard заплатила $18 млн. Из компании ушли некоторые сотрудники, ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.

Microsoft, приобретающая Activision Blizzard, борется за господство на рынке видеоигр со своим многолетним конкурентом Sony. Приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции Microsoft в этом противостоянии.