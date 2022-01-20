В Бундестаге заявили, что регулятор независим в вопросах сертификации "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. "Северный поток - 2" может быть запущен после завершения сертификации, но война в Европе стала бы ударом и по энергетическому рынку. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

"Процедура сертификации Nord Stream 2 возложена на Федеральное сетевое агентство - на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию. Я продолжаю думать, что проект может быть запущен после завершения сертификации и в случае, если будут соблюдены все условия", - отметил Штегнер.

Однако, по его словам, "наивно было бы полагать", что такой важный инфраструктурный проект существует в политическом вакууме. Политик сказал, что Россия должна соблюдать все действующие договоренности и не допустить агрессии в отношении Украины. "Война в Европе окажет негативное влияние на ее энергетический рынок, по этому поводу не нужно питать иллюзий", - сказал социал-демократ.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент РФ, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.