ЦБ будет собирать информацию об операциях россиян на зарубежных рынках криптовалют

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России планирует совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, для получения сведений о совершаемых там операциях россиян с криптовалютой, следует из доклада регулятора.

"Банк России планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют", - говорится в докладе.

Банк России отмечает, что криптобиржи могут быть одним из источников информации для анализа. В зависимости от законодательства отдельно взятой страны регулируемые криптобиржи осуществляют предоставление информации о клиентах и ходе торгов при наличии законных оснований у органа государственной власти для ее запроса.

"Для получения информации о транзакциях необходимо взаимодействие с иностранными регуляторами финансового рынка, в чью компетенцию входит надзор за деятельностью криптобирж, тех стран, где законодательно регулируется оборот криптоактивов. В то же время информация бирж также будет носить приблизительный характер: она не будет включать сведения о P2P-продажах криптовалюты и кошельков между пользователями", - поясняет регулятор.

ЦБ считает необходимым развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. В докладе говорится, что в России распространена покупка и продажа криптовалют через криптообменники в Интернете, использующие P2P-сервисы российских кредитных организаций при переводе эквивалента фиатных денег. Часть операций российских инвесторов также может обслуживаться иностранной инфраструктурой.

Отмечается, что в связи со все более активным использованием P2P-переводов для расчетов с гражданами РФ в анонимных криптообменниках в Интернете Банком России изданы Методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц" (от 06.09.2021 № 16 МР), в которых кредитным организациям рекомендовано оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры, а также обеспечить необходимую информационную защиту P2P-сервисов от их роботизированного использования. Для отслеживания ситуации с выполнением этих рекомендаций Банком России во взаимодействии с банками организовано выявление зон риска, связанных с использованием P2P-платежей, включая платежи в целях приобретения криптовалют.

Шаги для дальнейшего развития системы мониторинга

Для дальнейшего развития системы мониторинга Банк России отмечает возможность рассмотреть ряд шагов, в том числе организацию информационного обмена между ФНС России, Банком России и Росфинмониторингом. "Информационный обмен с ФНС России может предполагать предоставление информации о факте обладания российскими резидентами криптовалютой", - отмечает регулятор.

Также в качестве шагов для рассмотрения указывается выстраивание взаимодействия с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, осуществляющими надзор за их деятельностью, а также доработка международных соглашений об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах. ЦБ считает целесообразным обсуждение вопросов мониторинга рисков вложений в криптовалюты в рамках международных площадок (например, FSB и IOSCO).

"Обеспечение получения на регулярной основе у иностранных платежных систем информации о совершении платежей российскими резидентами с целью приобретения криптовалюты, в т.ч. посредством платежных карт", - указано в числе шагов, предлагаемых к рассмотрению. При этом Банк России отмечает, что в настоящее время у зарубежных платежных систем уже реализована маркировка операций по приобретению криптовалюты.

Угрозы для финсектора

Криптовалюты при дальнейшем распространении могут нести высокие угрозы для экономики и финансового сектора, следует из доклада.

"В случае дальнейшего роста рынка и масштабного вовлечения в него банков и прочих традиционных участников рынка существует риск того, что финансовые посредники будут нести характерные для криптовалют риск ликвидности, рыночный и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка и на реальную экономику. Таким образом, в случае дальнейшего распространения криптовалюты могут нести существенные угрозы для экономики и финансового сектора", - указывает ЦБ.

Регулятор отмечает, что потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. "Данная проблема (криптоизация) аналогична проблеме валютизации (рост наличных, депозитов в иностранной валюте или вложений в иностранные ценные бумаги), которая в первую очередь характерна для стран с формирующимися рынками", - поясняет ЦБ. При этом высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции - постоянно повышенным.

Также, по оценкам российского регулятора, вследствие перетока капитала из традиционной финансовой системы на криптовалютный рынок существует риск снижения объемов финансирования реального сектора экономики. "Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу", - отмечает ЦБ.

А с точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны, ослабление курса рубля.