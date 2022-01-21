Вице-канцлер ФРГ выступил за диверсификацию поставок газа для снижения зависимости от РФ

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек считает необходимым повысить уровень диверсификации поставок газа в Германию с целью снижения зависимости от России. Такое мнение он высказал в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel .

"Действительно, именно поэтому я считаю своей работой обеспечение большего разнообразия поставок и снижение зависимости от одной страны", - отметил Хабек, отвечая на вопрос о наличии зависимости ФРГ от поставок газа из РФ. "Это также обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии, что снизит потребность в газе", - добавил он.

Вице-канцлер также подчеркнул, что Германия занимается продвижением производства и импорта зеленого водорода. "Таким образом, энергетическая политика имеет не только экологическое, но и геополитическое измерение", - подытожил Хабек.

В этом контексте политик заметил, что у России есть потенциал для производства водорода и развития ветроэнергетики. "Однако это зависит от условий", - констатировал Хабек. Кроме того, он уточнил, что "в настоящее время Германия получает 55% природного газа из России, но Евросоюз создал возможности для приема сжиженного газа, например, в Нидерландах, Польше и Италии". Однако его стоимость, как уточнил министр, значительно выше.