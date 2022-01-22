Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в субботу снижается до $34,161 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск. В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

По данным на 13:48 мск, курс биткойна находился на уровне $35,486 тыс. (-9,01%).

Банк России в четверг сообщил о планах запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют. Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход к регулированию криптовалют и игнорировать нарастание рисков.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".