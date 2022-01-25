Тендер по выбору компании для аудита долга "Молдовагаза" "Газпрому" объявят до 27 января

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Агентство публичной собственности Молдавии до 27 января объявит тендер по выбору международной компании, которая проведет аудит исторического долга компании "Молдовагаз". Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала TV-8 вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который в октябре прошлого года вел переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику. Он напомнил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность продлить контракт на пять лет и провести аудит задолженности "Молдовагаза".

"Все документы для проведения тендера подготовлены. Мы сообщили об этом наблюдательному совету "Молдовагаза" и до 25 января мы ждем мнение представителя "Газпрома". Затем до 27 января Агентство публичной собственности сообщит о запуске тендера", - сказал Спыну. Он выразил надежду, что компания, которая займется аудитом станет известна уже к предстоящему в марте заседанию молдавско-российской межправительственной комиссии. Саму процедуру аудита, по его словам, намечено завершить в мае.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

В конце прошлого года парламент Молдавии распорядился о проведении проверки на газораспределительном предприятии "Молдовагаз". Аудит коснется как дочерних компаний "Молдовагаза", так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействована Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".