Кремль надеется, что действия Минфина США в отношении "Группы ГАЗ" не связаны с санкциями

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Действия Минфина США в отношении "Группы ГАЗ" можно будет трактовать как усиление давления, если они не связаны с процедурными моментами, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться, они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет", - сказал представитель Кремля. "Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Хочется надеяться, что это никоим образом с санкциями не связано", - добавил он.

"Только вчера мы слышали заявление [госсекретаря США] господина [Энтони] Блинкена о том, что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России, - отметил Песков. - С другой стороны, так много всего противоречивого происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддается анализу и тем более пониманию".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Минфин США сократил продление сроков завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ", а также срока для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций в связи с якобы существующей возможностью вторжения РФ на Украину.

В конце декабря 2020 года так называемые генеральные лицензии для холдинга продлили примерно на год. Их сроки истекают в среду, и теперь американские власти продлевают их только на 90 дней из-за ситуации вокруг Украины. В пресс-службе Минфина США пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эту информацию.