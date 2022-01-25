В Госдуме считают возможным компромисс по вопросу криптовалют

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Достижение компромисса при принятии решения в отношении криптовалют возможно, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Конечно, возможен. Компромисс всегда возможен, пока не принято решение. Поэтому и доклад опубликован, очевидно, в том числе для поиска компромисса. Я бы так не драматизировал ситуацию", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос о возможности компромисса на фоне предложений Минфина, озвученных на конференции.

Глава комитета Госудумы также отметил, что в отношении криптовалют у Банка России всегда была жесткая позиция, у Министерства финансов - мягче, а у депутатов имеются разные точки зрения. Также Аксаков предположил, что Банк России при наличии серьезных доводов может согласиться с вариантом более жесткого регулирования, а не запрета криптовалюты. "Если будут серьезные доводы в пользу жесткого регулирования, но не запрета, допускаю, что он (Банк России - прим. ТАСС) тоже согласится с этой позицией", - сообщил глава комитета.

Ранее в ходе конференции директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан, высказав мнение, что криптовалюту нужно регулировать, а не запрещать. По словам чиновника, Минфин уже подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства.

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.