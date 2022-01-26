В ГД призвали ввести криптовалюты в России в правовое поле для защиты прав граждан

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полный запрет криптовалют в РФ не сработает, надо создавать правовое поле в этой сфере для защиты прав граждан. Такое мнение в среду высказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Мое личное мнение, полные запреты в таких ситуациях не сработают. В Китае, например, запретили [криптовалюты], и что? Там даже с учетом тотального государственного контроля этот инструмент продолжает развиваться, правда, теперь исключительно в серой зоне", - сказал парламентарий, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют.

"Сегодня миллионы наших граждан зарегистрированы на криптобиржах, важно сохранить эти средства в экономике и защитить граждан от мошенников, поэтому необходимо создавать правовое поле", - добавил Горелкин. Он отметил, что блокчейн и криптовалюты являются источником большого количества инновационных проектов.

Вместе с тем политик обратил внимание на использование криптовалют для совершения правонарушений. "Здесь нам совместно с правоохранительными органами надо разрабатывать эффективные инструменты противодействия этому использованию криптовалюты", - считает он.

"Нужно сбалансированное решение, президент прав, необходимо четко проанализировать риски, возможные эффективные пути решения. При этом важно, чтобы наши граждане не пострадали, важно защитить их интересы, обеспечить им определенные гарантии. И при этом сегодня майнинг абсолютно в серой зоне, средства также находятся в серой зоне, а могли бы идти в бюджеты", - заключил парламентарий.

Путин на совещании с членами кабмина в среду поручил правительству страны и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.