Турчак: при регулировании криптовалют прежде всего нужно думать о безопасности граждан

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что при регулировании криптовалют в первую очередь необходимо думать о безопасности россиян и защите граждан от возможных мошеннических действий в этой сфере.

"При регулировании этих технологий (криптовалют - прим. ТАСС) мы должны в первую очередь думать о безопасности граждан. Об этом как раз и говорит президент. Предусмотреть все возможные риски - защитить людей от возможных мошеннических действий с криптовалютами, не допустить их использования для криминальных расчетов", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в среду.

Он напомнил, что два года назад был принят закон о финансовых активах. "Сейчас важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в нашей стране. Цифровая финансовая инфраструктура - полноценная часть финансовой системы, и если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты", - отметил Турчак.

По его словам, сфера информационных технологий в России развивается стремительно, наша страна борется за статус цифрового государства. "Блокчейн и криптовалюты сегодня - это источник большого количества инновационных проектов, в которые вовлечены тысячи молодых людей. И для них криптовалюта - это ресурс, современный инструмент экономических отношений. На криптобиржах зарегистрированы порядка 6 млн россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались и работали в России. Для этого и необходимо создавать им такие условия, развивать прогрессивные технологии", - подчеркнул Турчак.

Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что поручил правительству страны и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. По его словам, этот вопрос сейчас находится в центре внимания, и он сам "знаком с дискуссией, которая идет на этот счет". В этой связи глава государства обратил внимание, что ЦБ "не стоит на пути технического прогресса и предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности".

О предложении Центробанка

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Кроме того, предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами, установить ответственность за нарушение данного запрета.