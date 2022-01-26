Минцифры проанализирует трафик, позволяющий бесплатно пользоваться соцзначимыми ресурсами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минцифры России до 15 мая 2022 года проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться социально значимыми ресурсами. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. В совещании приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, руководители сотовых компаний и другие члены правительственной комиссии.

"По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение 7 дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами", - отметили в аппарате.

В аппарате добавили, что социальная сеть "ВКонтакте" соответствует всем требованиям к социально значимым сайтам. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате.

"Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов, и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов", - уточнили в аппарате.

Данные ресурсы будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

О социально значимых ресурсах

Ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещают больше пяти миллионов пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети - наличие пяти тысяч аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов ("Первый канал", "Россия-1", "НТВ", "Пятница!", "ТНТ" и другие).

Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением правительства России от 29.12.2021 года № 2531. Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект "Доступный интернет" был запущен по поручению президента в рамках эксперимента.