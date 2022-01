Медведев на 100% уверен, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию

"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там все уже абсолютно готово. Будет ли он введен в эксплуатацию? Я выскажу свое мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована", - сказал он. Медведев подчеркнул, что периодически газ стоит на споте €2 тыс. "Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!" - сказал политик. "Но если газ стоит таких денег, ну о чем тут говорить? Я считаю, что они должны это сделать as soon as possible (англ. "как можно скорее" - прим. ТАСС)", - заявил он.

Медведев указал на то, что "Северному потоку - 2" все равно будут чинить препятствия, причем вовсе не обязательно по политическим мотивам. "Это коммерция, экономика. Проблемы с "Северным потоком", вы сами отлично помните, возникли ведь не из-за Украины или каких-то осложнений с Соединенными Штатами Америки, а потому что американцы, и прежде всего администрация Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно из-за этого все и началось", - сказал он.

"Экономика Европы останавливается. Ну и что? В этом случае говорить: "Нет, мы назло русским, из-за того, что они себя плохо ведут, будем блокировать "Северный поток", и пусть наши налогоплательщики платят за эту политику"? Ну пусть они у них и спросят, готовы ли они столько за газ платить. Вот, собственно, и все. Если они готовы расплачиваться за свои политические решения кошельком, деньгами своих налогоплательщиков, своих граждан, пусть так поступают, но никакой разумный политик, прагматичный политик, и в Германии в том числе, так поступать не будет", - заявил Медведев, добавив, что есть страны, которые не заинтересованы в этом проекте сугубо по экономическим причинам, и их позиция будет приниматься во внимание.

Медведев сделал особый акцент на том, что, несмотря на желание американцев вытеснить РФ с газового рынка Европы, у него "никаких иллюзий в отношении целесообразности и вероятности введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" нет". "Я уверен, что это должно быть сделано", - сказал он. Тем не менее политик затруднился ответить на вопрос, когда это может произойти. "Я не знаю. Там всяких умников хватает, палок в колеса можно много разных вставить, тоже правда. Я же не говорю, что они обязательно это сделают к такому-то числу. Хотя, подчеркиваю, с точки зрения экономической логики, интересов собственных граждан, избирателей тех же самых в Германии и других странах, это нужно сделать как можно скорее", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.