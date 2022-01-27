"Молдовагаз" считает, что условия поставки российского газа в ближайшее время не изменятся

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Согласованные условия поставки российского газа в Молдавию, которые были оговорены между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром" в октябре прошлого года, не изменятся в ближайшее время. Такое мнение высказал глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан на пресс-конференции в четверг.

В октябре 2021 года стороны продлили еще на пять лет контракт 2006 года и договорились обсудить весной подписание нового договора.

"Вопрос больше технический. Действующий контракт претерпел очень много изменений, поэтому мы приняли решение начать работу над новым договором. В принципе там ничего не изменится, он останется таким же. Просто будет заново подписан", - прокомментировал Чебан.

По его словам, сегодня Молдавия импортирует российский газ "на хороших условиях". Стоимость газа для республики рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков при действующем контракте с "Газпромом".

Энергетический кризис

Парламент Молдавии 20 января во второй раз за последние несколько месяцев ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в стране после того, как "Молдовагаз" не мог рассчитаться с "Газпромом". Это происходило из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $430.

Кроме того, из-за затянувшихся переговоров с "Газпромом", на которых Кишинев добивался снижения цены, в Молдавии образовался дефицит газа, и правительство закупало голубое топливо у европейских поставщиков по ценам, превышающим предложения российского газового холдинга.

Все это вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.