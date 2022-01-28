Глава UniCredit подтвердил, что банк решил не покупать "Открытие"

ТАСС, 28 января. Главный исполнительный директор крупнейшего банка Италии UniCredit Андреа Орчел заявил, что его кредитная организация решила отказаться от сделки по покупке банка "Открытие". Его слова приводит в пятницу британская газета Financial Times.

Объясняя свое решение, Орчел отметил, что, "учитывая геополитическую обстановку", банк решил отказаться от планов по заключению сделки.

11 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что UniCredit в ближайшее время может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) банка "Открытие". 24 января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к Банку России, сообщила, что UniCredit уже отказался от планов по приобретению "Открытия" из-за того, что США могут с высоким риском ввести санкции против РФ.

Продажа "Открытия"

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке "Открытия". Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход "Открытия" на IPO (первичное публичное предложение акций).