В Fitch считают, что запрет криптовалюты может затормозить развитие инноваций финсектора

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предложенные ЦБ РФ новые ограничения на использование криптовалюты в России снизят подверженность финансовой системы рискам. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings. Однако данный запрет может и затормозить взаимодействие российских банков с технологиями, указывают эксперты рейтингового агентства.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

Ранее ЦБ РФ предложил запретить обращение, обмен или торговлю криптовалютой, майнинг, а также инвестирование банков в данные активы. При этом некоторые организации, а также Минфин РФ, представили альтернативные предложения для регулирования данного рынка, напомнили эксперты Fitch.

Интерес потребителей финансовых услуг побудил ЦБ усилить свое участие в данном вопросе. ЦБ РФ оценивает стоимость розничных операций с криптовалютой в России примерно в $5 млрд в год, отметили эксперты. "Если предложения ЦБ РФ будут приняты, это должно увеличить возможности властей по мониторингу и управлению финансовыми потоками, которые в противном случае могут быть подорваны ростом операций с криптовалютой", - добавили в агентстве.

В свою очередь, инвестирование российских банков в криптовалюты может способствовать росту их балансовых рисков и нестабильности доходов ввиду высокой волатильности криптоактивов. Криптовалюты также могут создавать репутационные и юридические риски, связанные с незаконной деятельностью, кибербезопасностью и нормами ESG, считают в Fitch.

Однако несмотря на то, что запрет операций с криптовалютой позволит обойти эти проблемы, он также может затормозить взаимодействие российских банков с технологиями, считают в Fitch. "Если запрет замедлит распространение криптографических инноваций, которые, например, улучшают скорость и безопасность платежей, а также ликвидность активов посредством токенизации, это может способствовать ослаблению операционной среды и конкурентоспособности российского банковского сектора", - полагают в рейтинговом агентстве.