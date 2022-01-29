В ФРГ заявили, что найти замену газу из России в случае прекращения поставок будет сложно

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Энергоснабжение ФРГ не зависит только от одного трубопровода "Северный поток - 2", но найти замену российскому газу в случае прекращения поставок при гипотетическом конфликте между Россией и Украиной будет сложно. Такое мнение выразил глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke .

"Германия нуждается в надежном энергоснабжении. Оно не зависит только от одного отдельного трубопровода, в том числе "Северного потока - 2", - сказал Русвурм. Одновременно он предупредил о последствиях возможной эскалации ситуации вокруг Украины. "Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными. Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию", - считает он.

Глава союза напомнил, что Германия покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России. "Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю", - указал он.

В то же время глава промышленного союза напомнил, что "Россия до сих пор всегда поставляла [газ], в том числе этой зимой". "Получение газа оттуда было не игрой ва-банк, а надежным и выгодным", - добавил Русвурм. Он призвал правительство ФРГ делать большую ставку на газ в свете реализации энергетической реформы в стране. "Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер. Для этого как переходная технология нужен газ", - заметил глава промышленного союза. По его словам, сложно склонить промышленность к переходу на возобновляемые источники энергии, если они ненадежные.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.