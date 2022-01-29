Сбой в энергоснабжении в Центральной Азии не повлиял на энергосистему России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сбой в работе энергосистем Узбекистана, Казахстана и Киргизии, который произошел 25 января, не оказал негативного влияние на энергоснабжение потребителей России. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24" .

"При аварии корректно отработали средства противоаварийной автоматики и управления объектов электроэнергетики РФ, поэтому данный случай не затронул наших потребителей и все остались с надежным и качественным электроснабжением", - подчеркнул он.

Грабчак пояснил, что энергосистемы энергосистемы РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают в параллельном режиме, поэтому любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах этих государств может повлиять на потребителей другого государства. По его словам, сбой произошел по причине выхода значительного объема генерации из строя в одном из государств, что привело к разделению северной и южной частей Казахстана, а также отделению южной части Казахстана, Узбекистана и Киргизии от энергосистемы РФ и северной части Казахстана.

"Мы уже говорили, что необходимо более тесное взаимодействие участников параллельной работы. Здесь имеется в виду не только планирование режимов работы электростанций, объектов электроэнергетики, но и, конечно же, планы по развитию как систем управления энергосистемами, так и отдельных элементов в составляющих этих энергосистем. Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы", - добавил замглавы ведомства.

При этом России намерена провести работу по внедрению единых стандартов управления надежностью работы энергосистемы, единых подходов к планированию режимов и планированию развития и взаимодействия участников параллельной работы после получения статуса полноправного члена в электроэнергетическом совете стран Центральной Азии.