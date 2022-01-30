Трамп заявил, что при нем заблокировали строительство "Северного потока - 2"

"При мне они [Россия] бы даже не мечтали об этом, не осмелились бы это сделать, - заявил он, говоря о ситуации вокруг Украины во время выступления перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас) в субботу. - Но у нас были хорошие отношения. И при этом именно я разрушил сделку с газопроводом. Он [президент РФ Владимир Путин] не был рад этому".

Президент США Джо Байден в мае 2021 года решил не расширять введенные ранее Трампом санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Его прокладка была полностью завершена 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что закончено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора.

Власти ФРГ не исключили включение проекта "Северный поток - 2" в санкции в случае военного конфликта между Россией и Украиной. США заявляют, что газопровод не начнет работу, если РФ вторгется на Украину.