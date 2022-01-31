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Telegraph: британский инвестфонд продал акции Сбербанка на фоне разногласий РФ и Запада

Somerset Capital Management стала приобретать акции банка в 2018 году, отмечает газета
© Владимир Гердо/ТАСС

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций Сбербанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Daily Telegraph.

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Отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году.

По информации издания, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент Великобритании. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. Подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции Сбербанка в 2018 году. Ранее многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии критиковали работу фонду за инвестиции в российский банк в размере около £44,5 млн ($59,6 млн) в условиях того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.

Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал "не иметь дело" с властями РФ, а также выступал за "заморозку российских активов" в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. The Daily Telegraph уточнила, что инвестфонд начал продавать акции Сбербанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь прошлого года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.

"Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия", - заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.

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