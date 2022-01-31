Специалисты КТРВ определили облик прототипа беспилотного аэротакси

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) опробовали аэродинамическую схему и определили облик прототипа беспилотного аэротакси. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"Разработана и опробована аэродинамическая схема, определен облик прототипа. Типовые легкие дроны летают за счет подъемной силы винтов. Для дальних расстояний такая схема полета крайне неэкономична. Для полетов на дальние расстояния перспективным видится что-то типа конвертоплана: взлет аппарата с помощью подъемной силы винтов, а дальнейший полет уже за счет использования крыла", - сказал Хромов.

По его словам, винты реализуют толкающий момент. "В этом случае на полет тратится меньше энергии. Аппарат получается сложнее, чем обычный легкий типовой дрон, но при дальних перелетах экономичнее и эффективнее", - отметил он.

Заместитель гендиректора КТРВ подчеркнул, что это направление пока только активно обсуждается, создание такого аппарата рынком до конца не востребовано, поэтому окончательного решения о его финансировании не принято. "Этот проект потребует существенных финансовых вложений для доведения его до летного образца. Поэтому мы на данном этапе нарабатываем научно-технологический задел", - пояснил Хромов.