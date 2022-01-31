Титов: легализация гостевых домов позволит повысить долю МСП в курортных регионах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Разработанный Ростуризмом законопроект о гостевых домах способен значительно повысить долю малого бизнеса в экономике курортных регионов за счет "обеления" рынка. Об этом сообщил в понедельник уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

С 2019 года Жилищным кодексом РФ запрещается использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг, однако не запрещается использовать их для временного размещения и проживания физических лиц. В то же время контролирующие органы могут квалифицировать их работу именно как деятельность гостиниц, наложив штраф с последующим предписанием о переводе жилого объекта в нежилой. Ранее Ростуризм разработал проект закона о гостевых домах, который как раз и устраняет эту правовую неопределенность. В нем вводятся понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевых домов". Предполагается, что классификация гостевых домов (присвоение "звезд") должна вестись на добровольной основе.

"Реальная доля малого и среднего бизнеса в экономике Краснодарского края намного выше, чем официальные показатели, потому что доля теневого сектора в индустрии гостеприимства очень высока, собственно, как и в остальных курортных регионах. Законопроект дает теневому бизнесу возможность легализоваться. Немаловажно, что собственники такого жилья после "обеления" получат гарантии пенсионного обеспечения, которого они могут быть лишены сейчас", - отметил Титов, слова которого привела его пресс-служба по итогам встречи с краснодарским губернатором.

Уполномоченный подчеркнул, что гостевые дома представляют собой отдельный сегмент рынка, ориентированный на специфические требования клиентов к соотношению уровня цена-качество, и его "обеление" создаст "более здоровые условия конкуренции с гостиничными сетями".

"Многие жители края живут в курортных городах, где сдают гостевые дома. Мы должны создать все условия собственникам, чтобы они могли легализовать свою деятельность, качественно оказывать услуги, открывать рабочие места, платить налоги. Это сделает малый и средний бизнес более устойчивым, позволит развивать санаторно-курортную отрасль и экономику региона", - процитировала пресс-служба Кондратьева.

Губернатор отметил, что в малом и среднем бизнесе занята треть работающего населения края - на Кубани насчитывается 273 тыс. субъектов МСП, заняты в них больше миллиона человек.