Стоимость акций "Полюса" растет на 3% на объявлении buyback компании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость акций "Полюса" - крупнейшего производителя золота в РФ - растет на более чем 3% на Московской бирже после объявления компании об обратном выкупе акций и глобальных депозитарных расписок.

На 20:20 мск акции золотодобытчика прибавляли в цене 3,27%, в моменте достигая 12,176 тыс. рублей за бумагу.

"Полюс" ранее сообщил, что совет директоров компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций и GDR, удостоверяющих права на обыкновенные акции золотодобытчика. Программа предполагает приобретение ценных бумаг на общую сумму в размере до $200 млн и в количестве, "которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала компании".