"Известия": майнинг может быть включен в дорожную карту о регулировании криптовалют

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Дорожная карта о регулировании операций с криптовалютой в РФ может включать также регулирование майнинга. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как сообщили газете, ведутся консультации со всеми заинтересованными ведомствами по дорожной карте "в части проработки и включения в нее вопросов регулирования майнинга". Также Чернышенко поручил организовать рабочую группу с представителями криптоиндустрии при участии Координационного центра правительства "для получения обратной связи от экспертов и проработки регуляторики" по вопросу регламентации майнинга, пишут "Известия".

Кроме того, по данным газеты, до конца 2022 года Минфину РФ совместно с правоохранительными органами, ФНС и Росфинмониторингом поручено подготовить поправки в УК и УПК "в части определения ответственности за совершение преступлений с использованием цифровых валют". Они будут отнесены к имуществу. Также использование криптовалют станет отягчающим обстоятельством, а расследовать такие преступления будет СК РФ. Уголовная и административная ответственность будет введена и за уклонение от декларирования операций с криптовалютой, пишет издание со ссылкой на дорожную карту.

До конца первого полугодия, по данным "Известий", поручено предусмотреть административную ответственность "за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты в качестве встречного предоставления".

В Минэкономразвития РФ газете сообщили, что федеральные органы исполнительной власти уже ведут работу по подготовке нормативно-правовой базы, регламентирующей оборот виртуальных активов. Там отметили, что принятие соответствующих актов позволит внести изменения в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также, по данным издания, вместе с регламентацией ответственности криптовалютный бизнес могут официально признать предпринимательством. Минэкономразвития РФ поручено внести эту деятельность в ОКВЭД до конца осени. Они будут дополнены "оборотом виртуальных активов" как видом экономической деятельности, ссылаются "Известия" на дорожную карту.

Дорожная карта

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердили ТАСС, что заместитель председателя правительства подписал дорожную карту о регулировании операций с криптовалютой в РФ. Согласно документу, к маю предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов с определением статуса субъектов криптовалютного рынка, порядка, регламентирующего их деятельность, условий функционирования, а также установлением органа, определяющего надзор в сфере оборота криптоактивов.

Среди других задач - сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами, разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов в России перед регуляторными органами, а также проработать вопрос о применимости к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний (236-ФЗ предусматривает их "приземление" в России).