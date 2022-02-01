Аудитор СП: безработица в пандемию была бы в 3,5 раза выше без мер господдержки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Безработица в РФ во время пандемии могла быть в 3,5 раза выше при отсутствии новых мер государственной поддержки занятости населения. Об этом в интервью ТАСС рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

"Мы провели исследование и выяснили, что было бы, если бы правительство не принимало новых мер по поддержке занятости. В этом случае безработица выросла бы в 3,5 раза", - сказал он.

Штогрин пояснил, что Счетная палата проводила отдельный аудит, посвященный теме поддержке занятости населения в период пандемии. "Мы пришли к выводу, что правительство успешно справилось с теми задачами, которые стояли перед ним, поручения президента были полностью выполнены", - отметил аудитор.

Штогрин подчеркнул, что на реализацию поручений главы государства по поддержке занятости в 2020 году было направлено 205,2 млрд рублей, что в 3,5 раза больше расходов, направленных на те же цели в 2019 году.

"В целом мы считаем, что правительство с проблемой справилось и безработица выросла не так сильно, как могла бы без этих мер. А главное, что было выполнено поручение президента и уровень безработицы вернулся к декабрю 2019 года уже в конце 2020 года", - указал аудитор.