РБК: продавцы майнингового оборудования сообщили о снижении спроса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество предложений о продаже оборудования для майнинга, то есть добычи криптовалюты, в январе выросло, тогда как спрос на него, наоборот, снизился. Об этом РБК сообщил представитель одного из крупных онлайн-сервисов объявлений.

Представитель еще одного маркетплейса, также подтвердил снижение спроса на оборудование. При этом он отметил, что важной точкой в изменении потребительского поведения стал январский доклад ЦБ РФ, в котором регулятор предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также штрафы за использование их как средства платежа и майнинг таких активов, пишет РБК.

Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года, спрос на них снизился на 4%, а средний чек покупки составил 24 тыс. рублей (-8% к цене декабря). В частности, видеокарту GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще, но после доклада ЦБ пользователи интересовались этим товаром на 10% меньше по сравнению с неделей до доклада. Видеокарту GTX 960 предлагали на 6% чаще, а GTX 970 - на 5% чаще. После доклада этими товарами интересовались, соответственно, на 9 и 21% меньше, сообщил собеседник издания.

Также количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем, а за неделю после доклада - на 15% по сравнению с 12-19 января. Средняя стоимость майнинговой фермы составляла 555,45 тыс. рублей, пишет РБК.

Кроме того, число объявлений о продаже ASIC (микросхема, которая применяется для определенных узкоспециализированных задач) увеличилось на 17%, а искали ее на 27% реже. После 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада ЦБ. Средний чек на этот товар составил 241,83 тыс. рублей, сообщило издание.