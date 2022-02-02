Итоговая оценка роста экономики России в 2021 году может превысить 5%

"Итоговая оценка роста экономики РФ в 2021 году может превысить 5%. Накопленный за три квартала 2021 года рост экономики уже составил 4,6% год к году. Опережающий ожидания рост экономики в течение всего 2021 года увеличивает эффект базы для роста ВВП в 2022 году. Даже при торможении квартального роста экономики до нуля на протяжении всего 2022 года. ВВП по итогам года, по нашим оценкам, окажется выше уровня 2021 года на 1,4%. При этом высока вероятность последующих пересмотров оценок ВВП за 2021 год вверх", - отмечают аналитики ЦБ.

По их данным, текущие повышенные темпы роста спроса в экономике по-прежнему продолжают сопровождаться ограничивающими факторами на стороне предложения. "Так, на фоне ускорения роста экономики в конце прошлого года все более отчетливо стало проявляться сдерживающее влияние более медленного расширения производственных возможностей. Один из факторов - ограниченное предложение труда", - указывают аналитики ЦБ. Они также подчеркивают, что нехватка персонала в условиях роста спроса на продукцию, улучшающемся финансовом результате и повышенных инфляционных ожиданиях ведет к "конкуренции зарплат" - существенному повышению зарплат для привлечения дефицитных новых работников и (или) удержания старых.

"В связи с выходом экономики на доковидный тренд, а также с учетом принимаемых решений по денежно-кредитной политике и нормализации бюджетной политики в 2022 году мы ожидаем возвращения темпов роста экономики к потенциальному уровню", - полагают в департаменте ЦБ.

Как следует из бюллетеня, разворота инфляционного тренда в РФ на дезинфляционный пока не произошло, рост цен в части устойчивых компонент инфляции остается повышенным. "В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг. Вероятно, это повысит годовую инфляцию по итогам месяца. Рост цен в части устойчивых компонент инфляции также остается повышенным и пока не демонстрирует признаков снижения. Активное расширение спроса по-прежнему позволяет производителям перекладывать растущие издержки на потребителей. Разворота инфляционного тренда на дезинфляционный пока не произошло", - полагают эксперты ЦБ.

Аналитики отмечают, что с учетом оперативных данных рост цен по итогам января скорее всего окажется вблизи отметки 1% в месячном выражении. "Это соответствует ускорению годовой инфляции в январе до 8,7-8,9%", - указано в бюллетене. Вместе с тем, полагают эксперты ЦБ, продолжающийся рост ставок по кредитам и депозитам замедлит рост розничного кредитования и повысит сберегательную активность населения. Это приведет к ослаблению проинфляционного давления со стороны спроса и замедлению роста потребительских цен.