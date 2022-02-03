Австралийский миллиардер подал в суд на Facebook из-за рекламы криптовалюты

СИДНЕЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд на компанию Facebook (28 октября 2021 года компания изменила название на Meta из-за размещения рекламы криптовалюты с его фотографией. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC .

От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

"Я обеспокоен тем, что невинных австралийцев обманывают с помощью недостоверной рекламы в социальных сетях <...> Я твердо намерен следить за тем, чтобы операторы социальных сетей не позволяли преступным синдикатам использовать свои платформы", - приводит телеканал слова магната.

В ноябре 2019 года Эндрю Форрест направил письмо владельцу Facebook Марку Цукербергу с просьбой препятствовать использованию его фотографии в рекламе криптовалютных схем на этой платформе. По утверждению миллиардера, Facebook не справилась с задачей блокировки вредоносной рекламы.

Первое слушание по этому делу состоится в следующем месяце.

Криптовалюты - виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Как правило, системы являются децентрализованными и не имеют единого регулирующего органа или процессингового центра.