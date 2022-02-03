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Австралийский миллиардер подал в суд на Facebook из-за рекламы криптовалюты

Эндрю Форрест в 2019 году направлял письмо владельцу Facebook Марку Цукербергу с просьбой препятствовать использованию его фотографии в рекламе криптовалютных схем на этой платформе

СИДНЕЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд на компанию Facebook (28 октября 2021 года компания изменила название на Meta из-за размещения рекламы криптовалюты с его фотографией. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC.

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"Я обеспокоен тем, что невинных австралийцев обманывают с помощью недостоверной рекламы в социальных сетях <...> Я твердо намерен следить за тем, чтобы операторы социальных сетей не позволяли преступным синдикатам использовать свои платформы", - приводит телеканал слова магната.

В ноябре 2019 года Эндрю Форрест направил письмо владельцу Facebook Марку Цукербергу с просьбой препятствовать использованию его фотографии в рекламе криптовалютных схем на этой платформе. По утверждению миллиардера, Facebook не справилась с задачей блокировки вредоносной рекламы.

Первое слушание по этому делу состоится в следующем месяце.

Криптовалюты - виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Как правило, системы являются децентрализованными и не имеют единого регулирующего органа или процессингового центра.

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