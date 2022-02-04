Экс-глава МИД ФРГ считает нецелесообразным снимать "Северный поток - 2" с рассмотрения

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который руководит организацией "Атлантический мост", содействующей развитию германо-американской дружбы, считает нецелесообразным прекращение обсуждения проекта "Северный поток - 2" в настоящее время, однако полагает, что газопровод не будет введен в эксплуатацию в случае вторжения России на Украину.

"Я всегда полагал, что "Северный поток - 2" является правильным проектом. И скептицизм США не был чем-то новым, с 1963 года они неоднократно критиковали и временно вводили санкции в отношении российско-германских трубопроводов", - отметил Габриэль в вышедшем в пятницу интервью германскому изданию WirtschaftsWoche. При этом он утверждал, что "никто не запустит "Северный поток - 2", если Россия вторгнется на Украину".

"И наоборот, было бы довольно глупо снимать этот проект с рассмотрения прямо сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам тоже нужно что-то предложить", - подчеркнул экс-глава МИД ФРГ, добавив, что США, по его мнению, "думают именно так".

Вместе с тем Габриэль выступил за поиск новых поставщиков газа в Германию. "Безусловно, это хорошая идея - максимально диверсифицировать поставки энергоресурсов и перестать быть зависимыми от одного партнера", - констатировал он. Последние десятилетия, по словам Габриэля, были отмечены либерализацией и деполитизацией. "Это привело к тому, что мы ориентировались исключительно на цену при поставках газа. И участники рынка выбрали самое дешевое энергоснабжение: российский трубопроводный газ", - подытожил он, уточнив, что едва ли мог предположить возможность такого развития ситуации в отношениях с Россией.

В этом контексте Габриэль заметил, что потребуются огромные инвестиции в инфраструктуру. "Например, строительство германского терминала для сжиженного газа уже много лет терпит неудачу, потому что его нельзя эксплуатировать экономически. Если мы хотим диверсифицировать наше энергоснабжение, государство, вероятно, должно будет поддержать эти инвестиции в инфраструктуру", - заключил бывший министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2".