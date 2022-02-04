Россия и Китай будут использовать АТЭС для улучшения инвестиционной среды в регионе

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российское руководство и власти Китая намерены использовать Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) для формирования справедливой торгово-инвестиционной среды в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в китайской столице.

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"Россия и Китай будут продолжать работу по укреплению роли АТЭС в качестве ведущей многосторонней диалоговой площадки Азиатско-Тихоокеанского региона по экономическим вопросам, - отмечается в нем. - Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г." с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе".

Согласно распространенному документу, на предстоящем этапе Москва и Пекин собираются сделать особый акцент на вопросах борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции и восстановления экономики, "цифровизации широкого спектра различных сфер жизнедеятельности". Отдельное внимание, как уточняется, будет уделяться стимулированию экономического подъема удаленных территорий, "налаживанию взаимодействия между АТЭС и другими региональными многосторонними объединениями с созвучной повесткой дня".

Кроме того, в заявлении выражается обоюдная готовность развивать сотрудничество в формате "Россия - Индия - Китай". Среди прочих важных площадок для взаимодействия упомянуты Восточноазиатский саммит, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности, Совещание министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу.

"Россия и Китай поддерживают центральную роль АСЕАН в развитии кооперации в Восточной Азии, - говорится в документе. - Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры".

Среди наиболее приоритетных направлений для сотрудничества с государствами - членами этого объединения, указанных в заявлении, фигурируют сфера здравоохранения, стимулирование устойчивого развития, борьба с терроризмом и противодействие транснациональной преступности.