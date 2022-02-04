Росрыболовство проверит владельца затонувшего в Приморском крае судна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство проведет внеплановую проверку предприятия "Примкраб", которому принадлежит затонувшее в Приморском крае судно "Акванавт". Об этом ТАСС сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Росрыболовство проведет внеплановую проверку предприятия "Примкраб" и его судов с целью оценки системы управления безопасностью. Будет проведена оценка действия экипажа", - сказал он.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году. Работало под российским флагом, его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.