FT: между США и ЕС сохраняются разногласия относительно санкций против РФ по Украине

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. США и ЕС по-прежнему не могут преодолеть разногласия в вопросе санкций против России в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, дискуссии по скоординированным ограничительным мерам стран Запада против России осложняются тем, что ряд государств - членов ЕС экономически сильно зависит от российских проектов, в том числе в газовой сфере. Как подчеркнула газета, в настоящее время США и Евросоюз работают над составлением окончательного списка возможных экспортных ограничений в отношении РФ, которые бы затронули высокотехнологичные сферы и серьезным образом сказались на российской экономике.

В связи с этим Financial Times привела аналогию с рестрикциями против китайской корпорации Huawei. Минторг США с 17 мая 2019 года внес компанию в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

В контексте подготовительных действий ЕС на случай эскалации напряженности между Россией и Украиной Financial Times также проинформировала о планах Брюсселя по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов в Старый Свет. Приоритет экстренного планирования ЕС - "справиться с любым сокращением потоков газа из России", на долю которой как крупнейшего поставщика в Европу приходится около 40% импорта топлива, отмечает издание. Оно включает возможные меры в условиях непредвиденных обстоятельств, чтобы снизить риски, связанные с ростом цен на газ, возможным миграционным кризисом и угрозами кибербезопасности, в случае гипотетической агрессии Москвы против Киева.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время Брюссель намерен обеспечить стабильность импорта топлива путем расширения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, Евросоюз ведет переговоры о расширении поставок СПГ с Азербайджаном, Алжиром, Катаром, Норвегией и США. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля выразила мнение, что ЕС необходимо быть готовым к "любому сценарию" с Россией и Украиной, сделать все возможное для поиска альтернативных источников энергии.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.