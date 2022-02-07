Потанин допустил возможность вытеснения криптовалют токенами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава "Интерроса" и совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, инвестировавший в создание блокчейн-платформ по выпуску токенов, считает, что эта цифровая технология станет более успешной по сравнению с криптовалютами, такими как биткойн. Такое мнение он сообщил в интервью агентству Bloomberg .

В начале февраля ЦБ выдал лицензию платформе токенизации "Атомайз" (проект "Норникеля"), которая позволяет создавать токены на основе реальных активов, а затем их обменивать. "Атомайз" стал первым участником криптореестра ЦБ. Потанин полагает, что цифровые продукты, выпущенные на таких платформах, могут вытеснить криптовалюты с рынка, так как являются более качественными и безопасными для потребителя.

"Металлические монеты были заменены бумажными деньгами, а те, в свою очередь, потом стали безналичными. Поэтому цифровые финансовые активы - всего лишь следующий этап", - говорит он.

Потанин считает, что регуляторы опасаются криптовалют, потому что те представляют собой неконтролируемую эмиссию валюты, в то время как цифровой актив или токен подобен контракту, дающему клиентам возможность получить продукт или услугу в цифровой форме с помощью блокчейна.

Ранее ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором выступил за запрет на территории России выпуска, майнинга и обращения криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Минфин не поддержал инициативу и предложил регулировать криптовалюту в России без запрета.