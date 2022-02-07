ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

Они больше поддерживают идеи Минфина о регулировании.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить в стране хранение, обмен и международные транзакции криптовалют, при этом исключив возможность расчета в них.

С одной стороны, желание государств максимально ограничить криптовалюты понятно, рассуждает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: "С точки зрения любого государства, на мой взгляд, криптовалюта — это вещь вредная, поскольку она абсолютно не ложится в привычную нам модель". Но с другой стороны, по его словам, сейчас непонятен пока механизм выполнения потенциального запрета. "Чтобы понять эффективность этих запретов, необходимо понять, какие инструменты будут использованы государством, потому что установление контроля над криптовалютами является сложной технической задачей. Ярких успехов в этой области ни одно государство пока не достигло", — уточнил эксперт.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет ЦБ РФ на выпуск, майнинг и обращение криптовалют повлечет за собой отток из страны IT-специалистов, а также уничтожение некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.

Предложенные ЦБ РФ новые ограничения на использование криптовалюты в России снизят подверженность финансовой системы рискам. Однако данный запрет может также затормозить взаимодействие российских банков с технологиями. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings.

Запретительные меры в сфере регулирования криптовалют едва ли будут эффективными и могут привести к развитию теневого рынка. Такое мнение высказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), запрет на обращение криптовалют не решит существующих проблем с мошенничеством и противоправными действиями, а, напротив, усложнит контроль за ними, поскольку активность на рынке перейдет в серую зону.

В блокчейн-проекте TON выступают за взвешенное регулирование этого рынка с привлечением экспертов из блокчейн-сообщества: "Предложенная правительством дорожная карта, при правильной реализации, может вывести этот рынок из серой зоны, что позитивно скажется на развитии технологического сектора".

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили приравнять майнинг к предпринимательству, чтобы исключить данный вид деятельности из серой зоны.