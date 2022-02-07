ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

В конце января ЦБ опубликовал доклад, в котором проанализировал риски криптовалют и, что самое главное, предложил запретить их в России. Многие ответственные ведомства выступили против жесткого запрета, а Минфин представил собственную концепцию.
В СМИ то и дело появляются новые подробности правительственной дискуссии о будущем криптовалют в стране. Мы собрали все, что известно о позиции сторон в настоящий момент.
ЦБ предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалют в России
Жесткая позиция регулятора не стала для рынка неожиданностью. Представители ЦБ критиковали криптовалюту как минимум с середины 2021 года. "Даю подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском финрынке", — например, заявлял в свое время заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. В итоге в начале 2022 года ЦБ оформил свою позицию и предложил:
- запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют в России, а также ввести ответственность для тех, кто это все-таки будет делать;
- установить ответственность за использование криптовалют как средства платежа за товары и услуги;
- запретить финансовым организациям вкладывать деньги в криптовалюту и связанные с ней финансовые инструменты.
Наказывать за нарушения предполагается штрафами, уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
При этом регулятор не предлагает:
- запрещать владение криптовалютами;
- запрещать проводить операции с криптовалютами в иностранных юрисдикциях. При этом он рассчитывает получить право собирать информацию о таких операциях. Для этого ему нужно будет наладить взаимодействие с регуляторами тех стран, где зарегистрированы используемые россиянами криптобиржи.
В ЦБ считают, что даже регулирование не спасет от всех рисков криптовалют
В докладе регулятор перечислил несколько рисков, связанных с распространением криптовалют:
- угроза благосостоянию граждан, ведь у них отсутствуют какие-либо гарантии возвратности средств. Риск потери денег здесь гораздо выше, чем при вложениях в другие финансовые активы, — из-за высокой волатильности и концентрации криптовалют в руках небольшого числа владельцев. ЦБ сравнил криптовалюты с финансовой пирамидой, где рост их цены поддерживается спекулятивным спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Кроме того, потерять деньги на крипторынке легко из-за мошеннических и кибератак, а возможности правовой защиты инвесторов сильно ограничены. ЦБ также очень беспокоит, что с появлением инфраструктуры, которая упростит покупку криптовалюты, делать это начнут те, кто совсем не разбираются и не понимают рисков. "Наши меры, которые мы предлагаем, ориентированы как раз на то, чтобы не допустить вложения со стороны массовых инвесторов, существенных вложений, которые могут нести риски финансовой стабильности и требовать потом каких-то мер поддержки и так далее. Это то, что связано именно с поддержкой граждан", — заявила Елизавета Данилова;
- рост роли криптовалюты в экономике приведет к снижению эффекта от денежно-кредитной политики ЦБ и к тому, что инфляция всегда будет повышенной. И значит, чтобы сдержать ее, регулятору придется сохранять уровень ключевой ставки тоже повышенным. Это ограничит возможности граждан и бизнеса для кредитования и негативно скажется на развитии экономики;
- переток средств в криптовалюты из акций и других классических инвестиционных инструментов грозит падением фондового рынка, а из депозитов — снижением устойчивости банков;
- с точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны и ослабление курса рубля;
- анонимный характер криптовалют позволяет использовать их для проведения платежей в рамках преступной деятельности;
- майнинг криптовалют помешает достижению целей углеродной нейтральности. Процесс майнинга, который требует большого количества электроэнергии, только способствует увеличению углеродного следа. Что, естественно, негативно влияет на окружающую среду. Российские энергетики считают, что для улучшения ситуации с майнерами нужно ввести дифференцированную оплату за электроэнергию в зависимости от потребленного объема.
Минфин выступил за регулирование криптовалют, а не за их запрет
В ведомстве считают, что запрет криптовалют приведет к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на подобные преступления. Об этом говорится в концепции, которую Минфин разработал. Ее пока не публиковали для широкого обсуждения, но СМИ смогли ознакомиться с текстом. Вот некоторые из предложений:
- организовать проведение операций с криптовалютами через российские банки. Это, по мнению ведомства, позволит обеспечить необходимый контроль и идентифицировать участников;
- проводить операции смогут и физические, и юридические лица. Для этого им придется пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. При этом клиентов-физлиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов по аналогии с уже действующим разделением на фондовом рынке. Там "неквалы" должны проходить тесты для работы со сложными инструментами, а их операции ограничены;
- организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями;
- для контроля и отслеживания операций с криптовалютами следует использовать сервис "Прозрачный блокчейн";
- надзор за рынком предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.
В ЦБ не согласились с позицией Минфина по некоторым пунктам, но не стали уточнять, по каким именно.
Ответственные ведомства склоняются к идеям Минфина
Как пишет издание РБК, в проекте Минфина приведена позиция ФСБ: установление правил регулирования позволит отслеживать бенефициаров криптовалютных операций и цепочек кошельков, используемых для противоправных транзакций, а также блокировать и конфисковать средства в криптовалюте. Это позволит выделить значительную часть крипторынка из серой зоны.
В Минэкономразвития назвали полный запрет криптовалют в России нецелесообразным. "Развитие таких инструментов является общемировым трендом. Кроме того, Россия занимает передовые позиции в сфере разработки технологий блокчейн", — заявили в министерстве. При этом в ведомстве понимают опасения ЦБ из-за волатильности криптовалют и их опасности для неквалифицированных инвесторов. Но полный запрет, наоборот, грозит появлением черного рынка. Поэтому позиция ведомства такая: ввести майнинг в правовое поле, признать его предпринимательской деятельностью и установить порядок его налогообложения.
В Минцифры считают, что запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной. Министерство предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.
Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина. Это же сделал и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В конце января стало известно, что правительство России утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют. По данным источников, участники дискуссии проанализировали международный опыт и пришли к единому мнению — целесообразно регулирование, а не полный запрет. Так как инфраструктура крипторынка содержит и преимущества, и риски.
Правительство начало работу по вопросу регулирования криптовалют
Дорожная карта, принятая в правительстве, рассчитана до конца 2022 года и предполагает, в частности, следующие шаги:
- к маю доработать положения "регуляторно-ограничительного режима" деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой;
- сформировать механизм проверки достоверности представляемых сведений о владении цифровыми валютами;
- разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России, и т.д.
Президент следит за дискуссией
В развернувшийся спор даже вмешался президент России Владимир Путин. Он не стал занимать ничью сторону, но поручил правительству и ЦБ выработать единое мнение по поводу регулирования криптовалют.
Эксперты и рыночные игроки против полного запрета
Они больше поддерживают идеи Минфина о регулировании.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить в стране хранение, обмен и международные транзакции криптовалют, при этом исключив возможность расчета в них.
С одной стороны, желание государств максимально ограничить криптовалюты понятно, рассуждает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: "С точки зрения любого государства, на мой взгляд, криптовалюта — это вещь вредная, поскольку она абсолютно не ложится в привычную нам модель". Но с другой стороны, по его словам, сейчас непонятен пока механизм выполнения потенциального запрета. "Чтобы понять эффективность этих запретов, необходимо понять, какие инструменты будут использованы государством, потому что установление контроля над криптовалютами является сложной технической задачей. Ярких успехов в этой области ни одно государство пока не достигло", — уточнил эксперт.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет ЦБ РФ на выпуск, майнинг и обращение криптовалют повлечет за собой отток из страны IT-специалистов, а также уничтожение некоторых отраслей высокотехнологичной экономики.
Предложенные ЦБ РФ новые ограничения на использование криптовалюты в России снизят подверженность финансовой системы рискам. Однако данный запрет может также затормозить взаимодействие российских банков с технологиями. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings.
Запретительные меры в сфере регулирования криптовалют едва ли будут эффективными и могут привести к развитию теневого рынка. Такое мнение высказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), запрет на обращение криптовалют не решит существующих проблем с мошенничеством и противоправными действиями, а, напротив, усложнит контроль за ними, поскольку активность на рынке перейдет в серую зону.
В блокчейн-проекте TON выступают за взвешенное регулирование этого рынка с привлечением экспертов из блокчейн-сообщества: "Предложенная правительством дорожная карта, при правильной реализации, может вывести этот рынок из серой зоны, что позитивно скажется на развитии технологического сектора".
В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили приравнять майнинг к предпринимательству, чтобы исключить данный вид деятельности из серой зоны.
Что дальше
Пока статус криптовалюты в стране никак не изменился.
Доклад ЦБ и концепция Минфина — документы для обсуждения, которое сейчас как раз и развернулось. По данным газеты "Коммерсантъ", в правительстве склоняются к позиции Минфина и рассчитывают выработать единую концепцию в ближайшее время: уже 11 февраля могут обсуждаться сценарии регулирования криптовалюты.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все основные вопросы, связанные с регулированием криптовалют, в том числе их декларирование, необходимо решить в 2022 году. При этом он допустил, что какой-то документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, может быть принят в Госдуме уже в весеннюю сессию (она заканчивается 31 июля 2022 года — прим. ТАСС).