В ЦБ заявили, что мошенники выманивают деньги у граждан с помощью "фейков" о криптовалютах

16 февраля ЦБ опубликовал материал, согласно которому количество субъектов с признаками финансовых пирамид увеличилось в 2021 году по сравнению с предыдущим годом в четыре раза, более половины из них привлекали средства в криптовалюте.

"Часть мошеннических, криптовалютных историй, которые были в прошлом и предыдущих годах, буквально рекламировали установить программу на телефон, и этот телефон якобы будет генерить монеты, и эти монеты вы потом сможете на какой-то бирже продать. Ну фейк на фейке, но, к сожалению, деньги под это мошенники от граждан собирали", - сказал он.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мошенники используют ложную информацию о получении дохода с криптовалют для обмана граждан. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в среду, во время брифинга с журналистами.

"Банк России в 2021 году выявил 871 субъект с признаками деятельности финансовых пирамид, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Более 80% действовали в интернете. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы", - указывает ЦБ.

Также, по данным ЦБ, возросло количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.

Регулятор отмечает, что злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку, - практически все они обещали потенциальным жертвам "помощь в инвестировании".

"Организаторы пирамид нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве "приманки" названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм. Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов", - сообщает ЦБ.

Кроме того, Банк России в 2021 году выявил около 2,7 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид.

"В 2021 году Банк России выявил 2 тыс. 679 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее", - отмечается в документе.

В ЦБ пояснили, что такая динамика объясняется несколькими факторами. В частности, нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети, а также мессенджеры.

"Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов. Банк России в ответ на эти вызовы усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повысило эффективность их выявления. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид", - подчеркнул регулятор.

Уголовные дела

Количество возбужденных уголовных дел по материалам Банка России о нелегальных компаниях и финпирамидах, увеличилось в 2021 году до 130, это на 18% больше, чем в 2020 году.

В 2020 году количество уголовных дел о мошенничестве, возбужденных по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России составило 110 штук.

Регулятор в 2021 году взаимодействовал с правоохранительными и другими уполномоченными органами по противодействию нелегальным компаниям и финансовым пирамидам, а также с регистраторами доменных имен и продолжал принимать меры по борьбе с мошенничеством. В том числе было возбуждено 130 уголовных дел, в том числе по статьям о мошенничестве, ответственности за присвоение или растрату, незаконном предпринимательстве. Было возбуждено 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, принято иных мер регулирования 3,7 тыс., в том числе разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

В 2021 году был принят закон, наделяющий Банк России правом инициировать внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о финансовых пирамидах, и сайтов нелегальных участников финансового рынка. Это повысило скорость ограничения доступа к таким интернет-ресурсам.

"В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры", - говорится в материалах ЦБ.