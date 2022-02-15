Минфин и ЦБ выступили за разные ограничения неопытных инвесторов в сделках с криптовалютой

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России выступает за запрет операций неквалифицированных инвесторов с криптовалютами на территории РФ, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, при этом замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев предлагает ограничить ее покупку для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тыс. рублей. Об этом они сообщили на онлайн-конференции "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

"Криптовалюта является высоко спекулятивным, высоко рискованным продуктом, по которому нет никакого обеспечения. Даже не ценная бумага, потому что нет обязанной стороны даже в юридическом смысле, поэтому, конечно, здесь стоит рассмотреть даже более жесткое ограничение, чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов в рамках лимитов. Я бы предложил лимит сократить вдвое - до 50 тыс. рублей", - пояснил Моисеев.

В России действует закон, согласно которому неквалифицированные инвесторы не могут приобрести сложные финансовые инструменты без прохождения обязательного тестирования. В случае неудовлетворительной сдачи теста инвестор может совершить желаемую сделку на сумму до 100 тыс. рублей.

В свою очередь Владимир Чистюхин отметил, что неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ в принципе иметь не должны. "Нас категорически не устраивает приход инвесторов на этот рынок [криптовалют - прим. ТАСС]. Для нас, если честно, не стоит дискуссия насчет неквалифицированных инвесторов. Но даже квалифицированные, если бы у нас сегодня стояли железобетонные правила, что только обладая колоссальным опытом и каким-то огромным капиталом, ты можешь инвестировать в криптовалюту, хоть какой-то был бы разговор. Но сегодня совсем другая картина", - сказал он.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.