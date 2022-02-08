Эксперт: авто с пробегом до 3 тыс. км на одном баке могут появиться в ближайшие годы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Автомобили, которые за счет новых топливных элементов смогут проехать до 3 тысяч километров без дозаправки или подзарядки, могут стать реальностью уже в ближайшие годы в качестве результата развития технологических направлений, на которые делают ставку в России. Об этом в отмечаемый во вторник День российской науки ТАСС рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о направлениях науки и технологий, в которых прорывные события ожидаются в ближайшие годы, Песков отметил грядущее снижение роли IT-технологий и возрастающее значение климатических. Одно из перспективных направлений, на которые в стране делается ставка в ожидании революционных разработок, - это развитие топливных элементов. Они необходимы "для решения ключевой задачи, которой является транспортная автономность".

"Все-таки довольно странно, когда мы на автомобиле - электрическом или с двигателем внутреннего сгорания - можем проехать всего 500-700 км. И надо довольно часто заправляться. Поэтому, я думаю, что преодоление этого барьера и появление автомобиля, который проезжает 2,5-3 тысячи км, - это интересный барьер, который может пасть в ближайшие годы. Я бы одну из ставок сделал в этой сфере", - сказал Песков.

Климатический мониторинг

Спецпредставитель президента назвал зеленую повестку долгосрочным технологическим трендом, который будет актуален как на десятилетнем, так и на столетнем горизонте. В связи с этим особую важность приобретает и разработка решений для мониторинга изменения климата.

"В России таких компаний мало, но они очень крутые. <…> Мы надеемся, что либо в этом, либо в другом месте у нас выстрелит технология, которая позволит создать полноценную систему климатического мониторинга", - сказал Песков.

Сочетание таких инструментов контроля как датчики, беспилотники и малые космические аппараты могло бы использоваться и для эффективной борьбы с лесными пожарами за счет более раннего обнаружения этой угрозы, добавил он.

"Мы очень надеемся, что в ближайшие несколько лет в России хотя бы прототип такой системы уже действующий, постоянный появится. Здесь вопрос, как мне кажется, масштабирования отдельных решений на уровень всей системы", - пояснил он ТАСС.

Борьба с вирусами

Еще одним перспективным направлением разработок эксперт назвал создание эффективных методов борьбы с коронавирусом, которые в дальнейшем могут быть использованы против других вирусов и заболеваний.

"У пандемии с точки зрения именно науки есть невероятный отложенный эффект. Потому что до сих пор человечество ни одно из живых либо псевдоживых веществ не исследовало настолько подробно и тщательно, насколько исследовало этот вирус. Очевидно, что когда пандемия закончится, то подходы, которые применило человечество именно для научного анализа этого вируса, будут перенесены на другие заболевания как вирусного характера, так и связанные с бактериями, а также другие типы заболеваний", - сказал он.

Песков отметил роль компаний экосистемы НТИ в развитии новых подходов в медицине.

"Мы внимательно следим и ожидаем прохождения <…> клинических исследований <…> наших портфельных компаний, связанных с лечением деменции и другого класса заболеваний, связанных с тревожностью, с постковидными расстройствами. Вот здесь на стыке наших решений в области [направления НТИ] "Нейронет" и медицины тоже вполне возможен уже в ближайшие два года очень интересный прорыв", - заключил эксперт.