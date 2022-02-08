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Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил $232 млн

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (более $232 млн). Об этом заявил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

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"Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

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