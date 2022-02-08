{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казахстане цены на сырой и товарный газ останутся неизменными до 2024 года

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что внутренний рынок обеспечат сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана зафиксируют цены на сырой и товарный газ до 1 января 2024 года, они останутся на уровне 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства во вторник.

На эту тему
Порядка $2-3 млрд ущерба. Как повлияли протесты на экономику Казахстана
Порядка $2-3 млрд ущерба.

"Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - рассказал Смаилов.

По его словам, правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствованию тарифной политики, обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности. "Для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров", - уточнил премьер-министр.

Теги
КазахстанСмаилов, Алихан Асханович
Глава фонда "Самрук-Казына" считает эффективным строительство АЭС в Казахстане
Министр энергетики заявил, что конкретного решения о строительстве АЭС в стране еще нет
Читать полностью